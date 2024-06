San Giovanni in sicurezza. Tutti i divieti per la fiera

Si respira aria di San Giovanni in centro a Cesena, dove da domani fino a lunedì prossimo la fiera animerà le vie con i colori e i profumi della tradizione. Per l’occasione scattano una serie di provvedimenti che mirano a favorire la mobilità, e a tutelare la sicurezza degli operatori e di tutti coloro che prenderanno parte alla quattro giorni organizzata da Cesena Fiera e dal Comune di Cesena. Al fine di evitare possibili danni a cose o persone non sarà possibile la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine nell’area ricompresa tra le vie Finali, Carducci, Padre Vicinio da Sarsina, Cavallotti, Pacchioni, Del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, C. Battisti, Curiel e Mulini dalle ore 15 di domani venerdì 21 giugno alle ore 24 di lunedì 24 giugno. È inoltre vietato il posizionamento dei contenitori per lo smaltimento del vetro, nonché di ogni altro oggetto in vetro. Per il mancato rispetto dell’ordinanza si rischia una multa da 500 euro fino a 5.000 euro.

A partire da ieri è stata avviata l’installazione del luna park che per l’intera durata della festa colorerà viale Mazzoni intrattenendo grandi e piccini. A questo proposito, da ieri, fino alle 24 di martedì, nell’area dedicata sarà in vigore un divieto di sosta per consentire il montaggio e le operazioni di smontaggio delle attrezzature. Anche la viabilità subirà modifiche. Un divieto di transito e uno di sosta con rimozione interesseranno piazza Almerici, piazza Fabbri, corso Mazzini, corso Garibaldi, piazza della Libertà. Da domani a lunedì, modifiche alla viabilità nelle vie Battisti, Carbonari, largo Pio VI, corso Mazzini, piazza Giovanni Paolo II, piazza Amendola, corte Dandini, via Vescovado, corso Sozzi, via Roverella, via Giovanni XXIII, piazzetta Alboni, le vie Righi, Albizzi, Zeffirino Re, Verzaglia, Strinati, Pescheria, piazza del Popolo.

Dal domani al 24 giugno sulle linee 4 e 6 di Cesena sarà possibile viaggiare per l’intera giornata con il biglietto di corsa semplice da 1 zona. L’estensione di validità riguarda tutti i titoli di viaggio di corsa semplice: biglietto urbano Cesena da 1,50 € (valido 75 minuti); biglietto urbano da 1,50 € (valido 60 minuti); Biglietto Multicorse da 14 € (valido 60 minuti).