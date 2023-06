San Mauro Mare, un’estate fatta di esperienze sul territorio

L’estate a San Mauro Mare ha anche la firma del turismo esperienziale. La località turistica (nella foto l’inaugurazione del waterfront) accoglie i turisti non solo con la cura dell’ospitalità che la contraddistingue e l’intrattenimento per tutti i gusti, ma a partire da questa settimana fino a settembre, iniziano tutti gli appuntamenti settimanali con le esperienze per fare conoscere le eccellenze della Romagna.

I lunedì e i mercoledì, dalle 18 alle 19 ’Saluto al tramonto’ per connettersi con la serenità attraverso lo yoga nel Parco don Ivo Rossi. Tutti i martedì, dalle 20.30 alle 24 ’Santarcangelo di notte’, i tesori nascosti di Santarcangelo, visita alle grotte sotterranee e museo del bottone. Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 24 exitum, labirinto di mais perdersi e ritrovarsi in un vero labirinto di mais e cena con prodotti tipici romagnoli presso ’Il podere salmastro’, a Sala di Cesenatico. Tutti i giovedì dalle 9 alle 12.30 ’Itinerario pascoliano’, esplorare l’anima di Giovanni Pascoli, un itinerario suggestivo per vivere i luoghi della sua memoria. Tutti i martedì e giovedì, dalle 19 alle 20, camminata metabolica, attivare il metabolismo, scoprendo la città con un trainer certificato. Tutti i giovedì dalle 20.15 alle 24 a Gradara, capitale del Medioevo per scoprire il fascino medievale di Gradara con la visita al castello di Paolo e Francesca.

Tutti i venerdì, dalle 18.30 alle 22.30 apericena in collina, assaporando l’autentica Romagna in un’apericena tra le colline, presso la fattoria Gobbi, di Longiano. Tutti i giorni alle saline di Cervia alla scoperta delle saline di Cervia. Info costi e prenotazioni: Iat San Mauro Mare 0541-346392, wa 351-6419188. Ermanno Pasolini