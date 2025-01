San Mauro Pascoli ancora Città che legge

San Mauro Pascoli è ’Città Che Legge’. A stabilirlo il Cepell, Centro per il libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che ha rinnovato il prestigioso riconoscimento al Comune di San Mauro Pascoli anche per il biennio 2025-2026. La città pascoliana si era già aggiudicata il titolo nel 2020, grazie alle numerose attività di promozione della lettura, per tutte le fasce d’età, come Nati per Leggere e Cortocircuiti Narrativi fino alle attività in collaborazione con le scuole del territorio.

Nel 2023 il titolo di Città che legge aveva addirittura permesso a San Mauro Pascoli di candidarsi al bando di Capitale Italiana del Libro 2024, avvicinandosi al titolo, posizionandosi fra le cinque finaliste. Per ottenere il rinnovo il Comune ha dimostrato di promuovere un patto per la lettura con la cittadinanza e, ancora oggi, numerose iniziative e azioni.

Dice il sindaco Moris Guidi: "La conferma del riconoscimento dimostra l’attenzione del nostro Comune alle iniziative culturali accessibili a tutti. Siamo fortemente convinti che anche attraverso il sostegno e la diffusione delle attività legate alla lettura la nostra comunità possa crescere e arricchirsi. L’inaugurazione di una bella e fornita sezione ragazzi è stata, nel marzo 2024, un traguardo a lungo sognato e realizzato che ci consentirà di incrementare le iniziative a favore della lettura".

Ermanno Pasolini