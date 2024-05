"San Mauro più attraente e facilmente accessibile"

Si è tenuto il confronto tra i candidati sindaco per il comune di San Mauro Pascoli Moris Guidi, centrosinistra e Simone Pascuzzi centrodestra. L’incontro è stato organizzato da Confesercenti San Mauro Mare presso il Bagno Delio, presieduto da Giovanni Casadei presidente e Barbara Pesaresi direttrice della sede. Ha detto Giovanni Casadei: "Con molto piacere abbiamo organizzato questo incontro confronto. Confesercenti associa imprese in prevalenza turistiche, commerciali e pubblici esercizi, il focus del confronto è stato ben definito da subito: vogliamo parlare dell’economia di questa località, mettere al centro le prospettive dei candidati e le azioni da compiere per migliorare il territorio. Abbiamo trattato quattro temi: arenile, viabilità e passaggio a livello, riqualificazione turistica, crisi strutturale del comparto del commercio. Sul fronte arenile abbiamo chiesto ai candidati quale priorità, che si cerchi di ottenere la trasparenza dell’acqua e il fondale pulito o la difesa della spiaggia, partendo dal presupposto che l’intervento di ridimensionamento delle scogliere effettuato anni fa se ha migliorato la condizione di balneazione e ha aggredito fortemente l’arenile. Il tema è molto sentito per entrambi i candidati che concordano sulla necessità di mantenere un equilibrio tra le due priorità". Viabilità, parcheggi, accesso alla località mare e soprattutto passaggio a livello consegnano invece due visioni diverse. E ha continuato Giovanni Casadei: "San Mauro Mare ha bisogno di migliorare, la rotatoria a inizio città va ripensata in termini estetici e su via Marina, strada principale che porta al mare, occorre intervenire rapidamente con marciapiede e facile accessibilità. Sulla eventuale futura soppressione del passaggio a livello noi di Confesercenti abbiamo avanzato richieste, entrambi i candidati abbracciano l’approccio all’ascolto della comunità. Nel merito della riqualificazione ricettiva e conseguente promozione turistica abbiamo chiesto ai candidati snellimento burocratico e facilitazione per coloro che vogliano ammodernare le strutture con interventi edilizi. Più complesso il tema del commercio. C’è consapevolezza trasversale di come il comparto attraversi una crisi strutturale, abbiamo chiesto ai candidati di agire sia sulle start-up con agevolazioni, di prevedere sgravi per i proprietari al fine di alleggerire gli affitti e di puntare su eventi e decoro urbano".