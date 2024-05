Sant’Egidio, aperto il nuovo hub di comunità con numerosi servizi

Inaugurato a Sant’Egidio, in via Cervese 1260, il nuovo hub di comunità della città di Cesena, vera e propria sede distaccata degli uffici comunali di palazzo Albornoz che, attraverso un’accurata convergenza di servizi alla persona e al cittadino, offrirà proposte di incontro, aggregazione e di comunità per famiglie, giovani e persone anziane. Il taglio del nastro, partecipato dagli amministratori comunali, dal Quartiere Cervese Sud e dai cittadini, è stato preceduto dall’avvio dello Sportello Facile e dalla relativa apertura di alcune pratiche richieste direttamente dai cittadini. "Siamo felici – commenta il sindaco Enzo Lattuca – di presentare oggi questo nuovo progetto avviato un anno e mezzo fa e fortemente voluto dal Consiglio di Quartiere. L’avvio di tutti i servizi mi fornisce l’occasione per ringraziare il Quartiere, che ha atteso con pazienza di poter tornare a fruire di questi spazi ma anche tutti i settori comunali che hanno lavorato in modo sinergico alla progettazione e realizzazione di un luogo come questo". Nella struttura sono a disposizione dei cittadini una biblioteca con 4 mila volumi e 180 giochi, sale destinate ad attività per famiglie e giovani, lo sportello del cittadino, il punto digitale facile e lo sportello sociale. Ampio il ventaglio di servizi: servizio sociale territoriale per le persone fragili, attività rivolte a minori con disabilità, Baby pit stop per i neogenitori, Biblioteca per tutta la famiglia con attività di promozione e condivisione della lettura e di gaming nell’ambito di Con.te.sto la rete bibliotecaria cittadina; non mancheranno inoltre i servizi al cittadino, fondamentali per tutti coloro che per ragioni personali e professionali non possono recarsi in Comune e che necessitano di un ‘affiancamento digitale’. Inoltre, questi stessi spazi saranno a disposizione del Quartiere Cervese Sud per tutte le attività in programma. Tutti i martedì, dalle ore 08:20 alle ore 12:30, sarà fruibile lo Sportello Facile a cui si potrà accedere su prenotazione ( https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello- facile/ ). Disponibili servizi come autentica di firma e copia, legalizzazioni fotografie, tessera d’argento, visure catastali, carta d’identità, richiesta utenza SPID con preregistrazione, pass disabili, anagrafe canina (iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni), duplicati tessere elettorali, tesserino di caccia, servizi scolastici, cambi di residenza e abitazioni, iscrizioni anagrafiche, certificazioni anagrafiche e bollino rosa.