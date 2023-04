Sapori e colori invadono il centro storico

Cibo, abbigliamento, artigianato ed eccellenze a 360 gradi arrivate a Cesena dai più svariati angoli d’Italia, d’Europa e anche del mondo. Da ieri il centro storico cittadino ospita la rassegna ‘Regioni d’Europa – Mercati Internazionali’ organizzata da Fiva Confcommercio e che fino a domani sera offrirà la possibilità di immergersi tra le proposte di un’ottantina di stand che mettono al primo posto la qualità dei loro prodotti offrendo un vasto ventaglio di scelte, in mostra da piazza della Libertà fino a piazza Almerici, attraversando corso Mazzini. "E’ un piacere accogliere eventi di questo genere – ha commentato l’assessore alle attività produttive Luca Ferrini, che ha partecipato alla presentazione insieme ai vertici di Confcommercio e ai protagonisti della rassegna - prima di tutto per la loro capacità di fare da volano all’appeal del nostro cuore urbano. Si tratta di un ritorno, perché questa manifestazione era già arrivata a Cesena anni fa, restando per diverse edizioni e ora l’auspicio è quello di dare continuità, segnando nel calendario un periodo che deve diventare un appuntamento fisso". Tutte le delegazioni sono ospitate negli hotel della città, conferendo ulteriore valore aggiunto al territorio.

"L’offerta è davvero ampia – commentano gli organizzatori, con in testa il patron di Confcommercio Corrado Augusto Patrignani e il presidente regionale di Fiva Alverio Andreoli – e coinvolge prima di tutto gran parte delle regioni italiane, che stanno mettendo in mostra le loro prelibatezze gastronomiche, ma anche i marchi di fabbrica del loro artigianato". Il cerchio si allarga ai biscotti francesi della Bretagna, alla paella spagnola, alla cucina greca, ai pretzel tedeschi e austriaci, alla birra e al merchandising irlandese e a tanto altro, coi marchi di fabbrica ungheresi, messicani, brasiliani e argentini. "Gli espositori partecipano a un ‘circuito’ che tocca diverse parti d’Italia in 24 tappe divise nel corso dell’anno e che culminano coi mercatini di Natale in piazza Duomo a Milano. Non si tratta in ogni caso di un gruppo chiuso, dal momento che ogni volta che raggiungiamo una città, chiediamo sempre il coinvolgimento del territorio. Quest’anno in effetti si è aggiunto anche un espositore cesenate. L’auspicio è che nelle prossime edizioni il numero possa crescere". La rassegna andrà a braccetto con le tradizionali attività del territorio: oggi si svolgerà anche il tradizionale mercato ambulante del sabato, mentre domani i banchi torneranno a riempire le aree di piazza del Popolo e viale Mazzoni grazie a un’edizione straordinaria dello stesso mercato.

Luca Ravaglia