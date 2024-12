Savignano, ecco la riqualificata biblioteca comunale

Inaugurata a Savignano, nei locali di palazzo Vendemini, la riqualificata e riorganizzata biblioteca comunale. L’investimento è stato di 784mila euro con le risorse del Pnrr per 654mila euro oltre a 80mila euro finanziati direttamente dal Comune. I lavori hanno interessato i tre piani e il seminterrato di palazzo Vendemini, per un totale di 980 metri quadrati che oggi accolgono la biblioteca comunale, 690 metri quadrati per l’area generale e 200 per la sezione ragazzi, oltre a servizi, uffici, zona di accoglienza e spazi comuni. Al piano terra sono collocati la sezione Ragazzi e il punto accoglienza e informazione. Al primo e al secondo piano si trovano la sezione generale, con una sala di consultazione, cinque sale di lettura e una sala conferenze oltre agli uffici e ai servizi. Il seminterrato accoglie aree di servizio. La nuova biblioteca dispone di un fondo di 80mila volumi e quasi 200mila contenuti digitali (ebook, audiolibri, quotidiani e riviste) disponibili per il prestito o la consultazione. E’ aperta al pubblico ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle 8.30 alle 13. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "Questo è il più grande investimento che noi abbiamo fatto per la cultura della nostra città. Il nostro obiettivo era recuperare spazio per studiare e vivere insieme. Un grande grazie all’ex sindaco Filippo Giovannini che ha voluto fortemente questa ristrutturazione".