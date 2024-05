"Savignano, un territorio unito tra turismo e sport"

Prima l’incontro venerdì sera con l’assessore Andrea Corsini, il consigliere regionale Massimo Bulbi e il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e poi ieri mattina nella sala Allende di Savignano sul Rubicone quello con i 70 candidati consiglieri comunali delle cinque liste che lo sostengono. Gran lavoro per la coalizione di centro sinistra che sostiene il candidato sindaco del Pd Nicola Dellapasqua alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. Ieri mattina c’erano oltre a Nicola Dellapasqua, Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd Emilia Romagna e Marco Croatti, senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e con loro i rappresentanti delle liste di coalizione, ovvero la lista civica Savignano Insieme, il Pd, il Movimento 5S, la Sinistra per Savignano e Il Patto per Savignano. Tornando all’incontro di venerdì sera Nicola Dellapasqua ha detto che nessuno pensa che Savignano possa vivere di turismo: "Savignano ha bisogno di tenere insieme la comunità anche dal punto di vista identitario e la progettualità gira attorno allo storico fiume Rubicone anche con eventi sportivi. Così per prima cosa c’è la ristrutturazione di piazza Castello come un grande museo a cielo aperto e non più parcheggio. Abbiamo acquisito il vecchio Torrione e lo ristruttureremo come punto identitario del vecchio Castello". Matteo Gozzoli ha sottolineato l’importanza dell’Unione dei Comuni Rubicone Mare: "Savignano è nel mezzo, è la porta di ingresso verso la collina. Da Savignano ci sono pochi chilometri per arrivare sul crinale appenninico e al mare. Guardiamo con interesse la nascita del parco archeologico del Compito con la bretella di collegamento con il casello Valle del Rubicone dell’A14". Massimo Bulbi ha continuato sottolineando l’importanza di un territorio unito con turismo, gastronomia e sport. Ha concluso l’assessore Andrea Corsini dicendo che l’attenzione che i candidati sindaci pongono sui contenuti culturali e turistici del territorio sono sempre maggiori e il Si Fest il Festival della fotografia ne è un esempio. Ieri mattina la sala Allende era gremita di gente per vedere e ascoltare i vari candidati consiglieri che sono stati presentati dai vari portavoce: Alessio Tomei per la lista "Savignano insieme", Emma Carichini (Pd), Roberto Censi (M5S), Veronica Verlingeri (Sinistra per Savignano) e Diego Angeloni e Graziana De Palma (Patto per Savignano). Poi ha concluso Nicola Dellapasqua: "In questi dieci anni come vicesindaco ho imparato abbastanza ad amministrare la città. Non sono un uomo della provvidenza e non lo sarò mai. Serve una grande squadra per guidare la comunità di Savignano perchè una persona da sola non fa nulla".