Savio, interventi su golene e argini: "Aumenta la sicurezza"

Sono iniziati i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Savio a Cesena. Un intervento finanziato con 1,3 milioni di euro che riguarderà circa 2,8 chilometri del tratto urbano del fiume, compreso tra il ponte della Secante e la località Maceri.

Il progetto prevede l’abbassamento dei piani golenali compresi tra le arginature e le sponde dell’alveo inciso, con la rimozione di 75mila metri cubi circa di sedimenti e terra. "Si tratta di un intervento molto importante – commenta il sindaco Enzo Lattuca – che punta ad aumentare il livello di messa in sicurezza del centro di Cesena rispetto al rischio idraulico che può provenire dal Savio.

Verranno abbassate di circa un metro e mezzo le banche, ovvero le parti laterali all’interno dell’alveo del fiume, guadagnando circa 50 centimetri di spazio per gestire eventuali, future, piene. A causa dei vincoli antropici, quali la presenza di ponti e di edifici troppo vicini agli argini, non è infatti possibile aumentare l’officiosità idraulica in altra maniera, spostando gli argini e occupando le aree limitrofe".