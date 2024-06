Scacchi tra memoria e futuro dalle 18,30 ai Giardini Pubblici

Oggi dalle 18.30, le associazioni Amici di Casa Insieme, La scacchiera di Onnon e Auser Cesena organizzano un evento all’insegna degli scacchi. I Giardini Pubblici si animeranno di scacchiere, grandi e piccole, e di altre attività ludico-ricreative - sia manuali che cognitive - da fare in gruppo e adatte a tutte le età. All’associazione Amici di Casa Insieme questo sta particolarmente a cuore, perché è importante allenare la memoria anche tramite il gioco, per stimolare l’emotività e la socializzazione. E questo permette, soprattutto agli anziani, di vivere con serenità un momento di stimolazione cognitiva che talvolta potrebbe essere vissuto con ansia e preoccupazione. Quindi, perché non farlo tutti insieme in una piacevole serata di fine giugno, nella cornice di un bel parco? È prevista anche una piccola merenda offerta. L’evento è gratuito e non è richiesta nessuna conferma di partecipazione. Se vuoi provare l’esperienza della partita di scacchi giganti, chiamaci al numero 3519710397, ché i posti sono limitati. L’evento è all’interno del progetto “La Terza Vita” promosso da Amici di Casa Insieme, La scacchiera di Onnon e Auser Cesena, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.