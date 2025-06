Scappa contromano all’alt: denunciato un 22enne

Lo scorso weekend nel territorio di Savignano sul Rubicone è stato svolto un servizio notturno extraordinario rinforzato e coordinato di controllo del territorio ad opera della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare con anche personale della polizia locale di Cesena e di Cesenatico. Nel corso della notte di venerdì poco dopo l’1 gli agenti incrociavano un’autovettura nel centro di Savignano che marciava sbandando vistosamente. gli agenti hanno intimato l’alt, ma il conducente anziché fermarsi ha accelerato. E’ iniziato un inseguimento a sirene spiegate col fuggitivo che, ad altissima velocità, percorreva contromano le strette vie del centro cittadino, fino a dileguarsi in direzione di Gatteo. Nell’inseguimento una vettura della polizia locale dell’Unione è stata danneggiata. Nei giorni seguenti, anche grazie all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, si è riusciti ad identificare il fuggitivo: un ventiduenne residente in zona e che aveva a disposizione un’auto intestata ad altra persona estranea alla vicenda. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato fatto oggetto di un conto salato per le numerose e gravi violazioni al codice della strada commesse.

e.p.