"ScomBussolo giochi per tutti". Il giovedì in piazza Michelangelo

Sul lungomare di Valverde di Cesenatico torna "ScomBussolo giochi per tutti", comunemente e semplicemente definito Scombussolo, lo spazio attrezzato con giochi di legno e oggetti creativi per bambini. L’appuntamento è tutti i giovedì sera alle 20.30 in piazza Michelangelo, per una serie di appuntamenti voluti dall’associazione Valverde Eventi e dal Comune di Cesenatico che finanzia e patrocina le aggregazioni dei quartieri a mare che organizzano momenti di intrattenimento. La proposta è quella di offrire gratuitamente l’utilizzo di giochi della tradizione popolare, molto apprezzati dai bambini che così "staccano" da tablet e telefoni, ma anche dagli adulti. Scombussolo è un progetto che da 30 anni trasforma il luogo in cui arriva in uno spazio di gioco e di divertimento per tutti. Al loro arrivo gli educatori allestiscono la piazza, la strada o il parco, con i giochi in legno, per creare uno spazio in cui tutti possano mettersi in gioco e riscoprire il gusto di giocare senza la tecnologia. Ci sono giochi popolari, giochi della tradizione e giochi inventati, tutti rigorosamente costruiti in legno, per un viaggio alla riscoperta dei passatempo dimenticati con cui si giocava una volta, da condividere in famiglia e con gli amici. Quest’anno inoltre compie 25 anni di attività proprio con il ludobus, con l’appassionato Massimo Celli, uno dei "ludobussari" di Scombussolo, il quale dal 1999 porta in giro per l’Italia i giochi di legno che lui stesso costruisce. Gli incontri si terranno tutti i giovedì sera a partire dalle 20.30, sempre in piazza Michelangelo a Valverde e sempre a partecipazione gratuita.

g. m.