"Scommetto in prima persona sugli edifici che metto in vendita"

Ha il volto di un giovane imprenditore, la novità del settore immobiliare che sarà inaugurata oggi nel centro di Cesenatico. Filippo Fariselli, libero professionista di 26 anni, in via Baldini, la traversa che collega il porto con viale Roma, apre la "FF Investimenti immobiliare". Fariselli, appassionato di questo genere di attività, annuncia di voler portare una ventata nuova nel settore: "Non è un’agenzia come le altre – ci tiene a precisare –, perché io propongo investimenti e, quando vedo l’affare, scommetto anche in prima persona. In sostanza investo e rischio anch’io, per questo non mi muovo tra i binari classici del mercato immobiliare, ma preferisco lavorare su operazioni più complesse, anche quelle a cui nessuno pensa, come gli immobili dimenticati, all’apparenza con un modesto appeal di mercato ma, nella realtà, con elevate potenzialità di margine.

Spesso il rudere spaventa perché, sulla carta, richiede investimenti troppo onerosi. Invece a volte sono proprio queste operazioni che riservano le soddisfazioni economiche maggiori. Uno dei nostri obiettivi principali é selezionare quegli edifici che spesso gli agenti immobiliari definiscono problematici. Lavorare sul pronto consegna, in effetti, garantisce provvigioni immediate, ma investire su progetti a lungo termine, può rivelarsi assai più redditizio sia per noi che per il cliente. Con gli attuali prezzi di mercato del nuovo, ristrutturare recuperare un’unità abitativa anche in pessime condizioni, costerà sempre meno che comprare un appartamento appena costruito".

g.m.