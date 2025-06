Scontro frontale all’alba tra un’auto e un furgoncino

Vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone sono intervenuti verso le 21 di sabato sera per soccorrere un cagnolino rimasto bloccato in un’insenatura del canale che fiancheggia via Baldona a Gatteo. Il primo a dare l’allarme era stato il proprietario dell’animale, che dapprima ne aveva segnalando la scomparsa. L’animale è stato ritrovato in buone condizioni, ma bloccato a stretto contatto con l’acqua, dal momento che dopo essere scivolato lungo l’argine del torrente, si era ritrovato in un punto, scivoloso e in mezzo all’erba, dal quale non risicava più a muoversi per mettersi in salvo. Sono così stati allertati i vigili del fuoco, intervenuti in serata: gli operatori del 115, dopo aver indossato i necessari dispositivi di protezione individuale necessari per muoversi in sicurezza in prossimità dei corsi d’acqua, utilizzando le scale sono riusciti a raggiungere il cagnolino, recuperandolo e ricongegnandolo poi al proprietario che è così riuscito a riabbracciarlo.

Poche ore più tardi, per la precisione alle 5.30 di oggi, sono invece stati chiamati a un intervento i vigili del fuoco di Cesena, allertati in seguito a uno scontro frontale che ha coinvolto all’alba due vetture lungo la via Emilia nel tratto che attraversa il Comune di Gambettola. L’incidente si è verificato in prossimità dell’incrocio con la via Alcide De Gasperi. I soccorritori che hanno raggiunto il luogo dell’urto si sono prima di tutto occupati di mettere in sicurezza le auto coinvolte. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato lesioni preoccupanti.