Scontro tra auto, carabiniere ferito al volto

Schianto violento tra un’automobile dei carabinieri forestali è un’utilitaria. È accaduto ieri alle 12 nella rotonda sperimentale che si trova tra il Ponte Europa Unita e le vie Niccolò Machiavelli e Italo Calvino, dove una volta c’era un semaforo. L’auto dei carabinieri forestali, guidata da un 30enne carabiniere, si è scontrata in modo violento con un’utilitaria nera che proveniva dalla direzione opposta. Il carabiniere che conduceva l’auto ha riportato una profonda ferita da taglio in fronte, mentre la collega 35enne ferite lievi. Ferito in modo non grave anche il conducente della Ford Cuga di 71 anni. Sul posto il 118, e la polizia locale, e un’auto dei carabinieri. Eventuali responsabilità sono in fase di accertamento. Alle 13 si è verificato un altro incidente in via Dismano. Uno scontro tra un’auto Renault Captur e una Yamaha. Ad avere la peggio il conducente della moto, un 75enne portato all’ospedale in codice tre, ma sempre rimasto vigile.