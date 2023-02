"Scuola elementare di Borello, colate di fango nel cortile"

"Dopo le abbondanti precipitazioni del gennaio scorso, si è assistito per l’ennesima volta al fenomeno di importanti colate di acqua e fango all’interno del plesso che ospita la scuola elementare di Borello, che sorge sotto una collina interessata da un movimento franoso già monitorato e oggetto di diversi lavori nel corso degli anni".

È quanto denuncia il consigliere comunale Fabio Biguzzi in un’interrogazione rivolta alla Giunta comunale dove evidenzia che fenomeni analoghi si sono ripetuti negli anni, in misura minore o maggiore, dopo fenomeni piovosi di una certa entità.

"L’acqua e il fango – prosegue – che sono scesi abbondanti dalla collina hanno trovato un primo sfogo all’interno del cortile anteriore sul lato sinistro della scuola e, successivamente, sono confluiti in piazza Indipendenza, creando sia nel giardino che nella piazza allagamenti con i conseguenti disagi per bambini e famiglie".

Il consigliere chiede di conoscere se siano stati effettuati particolari interventi per contenere i fenomeni descritti e, in caso di risposta positiva, se abbiano dato o meno risultati apprezzabili, se siano in programma ulteriori opere per risolvere il problema e, in caso di risposta negativa, per quali ragioni l’amministrazione comunale non intenda intervenire per mettere in sicurezza l’area da eventuali ulteriori scivolamenti di terra e colate di fango e acqua.