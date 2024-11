Seicentenario della Beata Vergine delle Lacrime di Selvapiana

Domenica 10 novembre, la parrocchia di Selvapiana celebra il seicentenario della Beata Vergine delle Lacrime. Un evento storico e spirituale che unisce fedeli e cittadini, in un grande momento di festa e devozione. Antichi manoscritti narrano della miracolosa traslazione del dipinto della Beata Vergine delle Lacrime, avvenuta il 6 novembre 1424, dal vicino Castello alla chiesa parrocchiale di Selvapiana. Per un breve flashback, il V° centenario, nel 1924, fu solennemente celebrato con grande presenza di popolo. Nello stesso giorno fu inaugurato anche il bel monumento ai caduti, situato fra l’ex asilo e la chiesa parrocchiale di Selvapiana. Dicono il parroco, padre Israel Fidelis, e il consiglio parrocchiale Beata Vergine delle Lacrime: "Domenica 10 novembre sarà un giorno di fede, storia e tradizione per tutta Selvapiana. Un appuntamento unico. Il quinto centenario fu vissuto con profonda partecipazione. E oggi, nel 2024, ci prepariamo a ripetere quel rito con lo stesso spirito, per ringraziare e chiedere ancora un’altra volta la protezione della nostra amata Madonna. Vi invitiamo a vivere insieme a noi questo momento straordinario, l’evento più importante della nostra storia parrocchiale, che rappresenta altresì una rara occasione per rivivere la nostra identità e le nostre radici".

Il programma prevede, alle 10, il ritrovo presso il borgo di Castello di Selvapiana, poi alle 10.25 inizierà la processione con l’accompagnamento della Banda Santa Cecilia, alle 11.15 la santa messa nella chiesa parrocchiale Beata Vergine delle Lacrime a Selvapiana sarà celebrata dal vescovo monsignor Douglas Regattieri. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Daniela al numero 3381938417.

gi. mo.