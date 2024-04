Serie D La Sammaurese vuole conferme

Nel turno infrasettimanale pre pasquale era arrivata una salutare vittoria a rilanciare e rafforzare le speranze della Sammaurese: un passo fondamentale che deve essere solo il primo di questo finale di stagione. Oggi intanto i giallorossi devono andare a cercare punti sul campo della Aglianese, i toscani hanno cinque punti in più e l’esigenza di non fermarsi per non rischiare. Senza contare che i neroverdi allenati da Francesco Baiano arrivano da quattro sconfitte con il morale quindi non altissimo ma di sicuro con la voglia di spezzare la serie negativa.

La sosta ha permesso a Mirko Taccola di lavorare sulla condizione della squadra per cercare di avere tutti a disposizione per il finale di campionato. Ormai rientrato Pacchioni e con Montesi che ha scontato il turno di squalifica, restano i guai che stanno mettendo fuori causa Sedioli e Capicchioni che ha riportato un infortunio alla spalla con la nazionale.

Si incontrano due squadre che non trovano il gol con grande facilità; meglio finora la Sammaurese con 33 reti messe a segno contro le 30 dei toscani, praticamente identica la differenza reti per entrambe.

Si inizia alle 15, dirigere Alessio Amadei di Terni allo stadio ’Bellucci’ di Agliana.

Eccellenza. Torna in campo anche il campionato di Eccellenza per disputare la giornata numero 31. Il Gambettola è atteso da un confronto sicuramente impegnativo sul campo del Masi Torello, visto che i ferraresi sperano ancora di poter evitare i playout. In questo momento per Marco Bernacci il primo problema è far fronte alle tante assenze per infortunio.

Si inizia alle 15,30, dirige questo incontro Giovanni Roli di Modena.

Torna in campo la Savignanese con l’obiettivo di cercare una rimonta difficilissima: da oggi fino all’ultima giornata ai gialloblù servono solo vittorie, oggi intanto Tola e compagni sono impegnati sul campo del Russi, squadra praticamente ormai salva e lontana dai playoff. Arbitra Thomas Maximilian Ponza di Modena.

La vittoria di mercoledì contro la Vis Novafeltria ha messo fiducia ed entusiasmo nell’ambiente del Diegaro. Oggi il compito per i ragazzi allenati da Fabio Cucchi è quello di affrontare sul suo terreno il Pietracuta. Sarà durissima strappare punti alla squadra che si sta confermando non più come sorpresa ma grande realtà di questo campionato. Anche a Pietracuta si inizia alle 15,30 , dirige la gara Alessandro Cavalazzi di Lugo.