Serie D, Sammaurese a caccia della prima vittoria

Finora con le squadre toscane non è andata molto bene alla Sammaurese: pareggio col Prato e sconfitta, una settimana fa, col Tuttocuio. Oggi, i giallorossi devono assolutamente cambiare rotta visto che battere lo Zenith Prato vorrebbe dire risalire la classifica e mettere in cassa la prima vittoria. Anche oggi Mirko Taccola deve fare i conti con l’assenza di Pacchioni che ne avrà ancora per qualche settimana, torna disponibile invece Sedioli e la sua esperienza può essere molto utile. Torna a disposizione anche Riccardo Manuzzi che potrebbe affiancare Maltoni in un centrocampo che dovrà cercare di proporre manovre offensive efficaci. Si incontrano due delle squadre che hanno segnato meno: due reti come il Fiorenzuola, probabile quindi che chi segna per primo si prenda tutta la posta. Anche lo Zenith Prato di solito adotta la difesa a quattro, tre centrocampisti e due esterni offensivi dietro all’attaccante centrale, oggi fra i toscani mancherà il centrocampista Geminiani per squalifica. Fischio di inizio fissato per le 15, oggi al Macrelli arbitra Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Ieri il campionato di Eccellenza ha vissuto una succosa anteprima: la Sampierana nell’ anticipo ha battuto 3-2 il Mezzolara grazie alle reti firmate da Ponticelli, Pippi e Aryo, per i bolognesi sono andati in rete Casazza e Karapici. Questo risultato rimescola le carte in alta classifica, lì dove vuole inserirsi il Gambettola che oggi sarà impegnato sul campo dell’Osteria Grande, fischio di inizio alle 15,30, dirige l’incontro Riccardo Samaritani di Ravenna.

Mercoledì prossimo saranno recuperate le gare di Eccellenza che fanno parte del quarto turno, quello non disputato per il maltempo. Oggi si disputa anche il sesto turno del campionato di promozione: il Bakia Cesenatico riceve la Stella S. G., obiettivo restare nel gruppo delle prime, il Diegaro affronta davanti ai suoi tifosi il Forlimpopoli, la Savignanese invece oggi affronta la trasferta sul campo dell’Edelweiss Jolly, tutti gli incontri iniziano alle 15,30. Mercoledì prossimo anche in promozione si disputerà il quarto turno, quello saltato due settimane fa.

Roberto Daltri