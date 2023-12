’Settimana del tartufo’ fra eventi e degustazioni

Prende il via, oggi nel cuore di Bagno di Romagna, l’edizione 2023 di ’Truffle Week’, dedicata al pregiatissimo tartufo, il Re della cucina romagnola, iniziativa promossa da Confcommercio Comprensorio Cesenate, Natura e Natura, La Cucina di Paolo Teverini, con la partecipazione e collaborazione anche di vari altri enti, associazioni e imprese, per mettere in campo una settimana emozionante ricca di attività ed esperienze, tra workshop, show cooking, eventi e degustazioni nei ristoranti della zona, fra natura ed emozioni al profumo di tartufo.

Gli 11 giorni della ’Truffle Week 2023’ taglieranno il nastro d’inaugurazione oggi alle 18,30, con la ’Casa TruffleWeek’, nella suggestiva location della Loggetta Lippi Arte di via Fiorentina a Bagno. Poi venerdì alle 18,30, avrà luogo ’Masterclass I Rossi del Savio’, a cura dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), a cui seguirà sabato alle 18,30, ’Masterclass Le Eccellenze dell’Emilia-Romagna’ sempre a cura di Ais.

Dopo i vini, domenica mattina alle 10, è in programma l’iniziativa ’Sulle tracce dell’oro bianco’, vale a dire il pregiatissimo tartufo, con l’iniziativa Trek-dog e degustazione di prodotti tipici del monte Còmero nei pressi di San Piero in Bagno, con ritrovo dei partecipanti a Casa Truffle Week. Alle 18.30, per Masterclass sarà la volta della degustazione delle eccellenze dell’Umbria. Numerose e coinvolgenti le iniziative e gli eventi di ’Truffle Week’ anche per la settimana da lunedì 11 a domenica 17 dicembre.