Show della Bmx per l’apertura di Cicloevento

Oggi si inaugura l’edizione 2024 della fiera internazionale Cicloevento, che torna in piazza Andrea Costa, nel cuore del lungomare di Cesenatico. Per la giornata di apertura, si terrà uno show di bmx freestyle a cura di Alessandro Barbero ed il suo team, che si terrà in viale Roma di fronte al palazzo del turismo. Sono previste tre esibizioni, alle 16.30, alle 18.30 e alle 21.30. In cabina di regia ci sono Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite in un consorzio. Nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo di Cesenatico, si vedranno e si potranno toccare con mano le ultime biciclette, gli accessori e le "invenzioni" più recenti legate alle due ruote a pedale. È un grande villaggio esteso oltre 20.000 metri quadrati, di cui 2.000 metri quadrati coperti, che oltre a piazza Costa occupa anche parte del lungomare viale Carducci e la prima parte di viale Roma. Sono 50 le aziende espositrici, in rappresentanza dei marchi più prestigiosi che producono e commercializzano biciclette e componentistica. La fiera internazionale oggi sarà aperta dalle 9.30 alle 23 e domani dalle 9.30 alle 22. L’ingresso è sempre gratuito, inclusa la partecipazione agli spettacoli e agli eventi. Inoltre le ditte presenti in piazza distribuiscono gadget e propongono offerte speciali, in quello che è un piccolo paese dei balocchi degli amanti di ciclismo.

g.m.