Inaugura la stagione di Ribalta Marea, la rassegna culturale di eventi al Teatro all’Aperto di Cesenatico. Giovedì 19 giugno alle 21 salirà sul palco Vincenzo Schettini, il prof che tutti avrebbero voluto avere. Porterà quel ricettacolo di curiosità che mostra come le leggi della fisica si mettano in pratica ogni giorno nella prima data romagnola per l’estate 2025. ’La fisica che ci piace – la fisica dell’estate’ sarà una lezione coinvolgente, accessibile e fresca dove non mancheranno spunti di riflessione. Prevendite su vivaticket, disponibili gli ultimi posti in platea. Per info 0547 79274.