Cesena in trasferta: continuità e affluenza tra Serie B e C

E’ un Cesena da trasferta nel nome della continuità, è tutta la stagione che è in posizione simile, anche nel recente passato la media non è stata diversa nonostante fosse serie C.

I bianconeri tra restrizioni, fidelity card e trasferte vietate che incidono eccome nell’affluenza esterna in stagione, in media a gara hanno portato lontano dalla Romagna 520 tifosi (dati tratti dal sito Dimensione Calcio), trentunesimo posto tra le società professionistiche, undicesimi in serie B. Non dimentichiamo che invece in casa dove non ci sono restrizioni in questa stagione il Manuzzi ha raggiunto il quinto posto come presenze, una media di 11.578 spettatori a gara, in vetta la Sampdoria a quota 23.382.

Durante la scorsa stagione, quella dei record in serie C, lo stadio cesenate sarebbe stato come affluenza addirittura in sesta posizione in cadetteria con una media di 10.084 presenze a partita, ha dominato invece in Lega pro.

Per quanto riguarda la classifica generale di tutti i club dalla A alla C invece i primi undici posti sono occupati da formazioni di serie A, le prime cinque posizioni sono di Juventus 2.450, Inter 2.183, Roma 2.000, Napoli 1.928, Milan 1.738 poi in ordine decrescente Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Como e all’undicesimo posto il Bologna (1.807) subito dopo il primo club di serie B il Catanzaro dodicesimo a quota 1.019.

Un Cesena quindi trentunesimo in assoluto davanti a club di A come il Cagliari (511), il Monza e l’Empoli che sono retrocessi rispettivamente con una media di 333 e 285 supporter. Superati anche il Sassuolo con 140 e la Cremonese (arrivata invece a 405) che hanno raggiunto la serie A.

Nella graduatoria in trasferta dei club professionistici infine davanti al Cesena ci sono anche anche tre squadre che hanno appena militato in C e cioè le neopromosse Padova (ventiduesima posizione, 763 tifosi) e Avellino (ventottesimo, 606) e il Vicenza (ventiseiesimo posto, 623) che invece resterà ancora in serie C.