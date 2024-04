Shpendi e il primato di Hubner

Ci sono i record di squadra da raggiungere tutti assieme e ci sono i record individuali: Cristian Shpendi arrivato alla bella cifra di venti reti messe a segno in questo campionato è a solo due lunghezze dalle ventidue firmate da Dario Hubner nel campionato di serie B, stagione 1995/96. Di recente, tra l’altro, i due hanno anche avuto modo di incontrarsi (vedi foto).

Cristian Shpendi ha a sua disposizione altre due giornate, domenica trasferta in Sardegna per affrontare la Torres poi chiusura in casa col Perugia domenica 28 aprile, per raggiungere o superare il ’Bisonte’ e diventare l’attaccante che ha segnato più reti in un campionato con la maglia bianconera.

In questi giorni il giovane centravanti sta lavorando per smaltire l’infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori contro la Recanatese, per domenica la previsione è che possa recuperare e disputare almeno uno spezzone di gara. Da notare che Dario Hubner il suo record lo raggiunse quando aveva ventotto anni, mentre Cristian Shpendi compirà ventuno anni il prossimo 19 maggio.

Roberto Daltri