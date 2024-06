Si accendono i riflettori sulla vena Mazzarini

In riviera finalmente si respira il clima dell’estate, con gli eventi tanto apprezzati da turisti e residenti. Nella vena Mazzarini, il caratteristico canale nel centro di Cesenatico che taglia trasversalmente l’abitato per un chilometro, dal porto canale sino a viale Trento, si tengono anche quest’anno molte iniziative dell’estate, che ruotano attorno a "Lallapalooza", la manifestazione organizzata con la collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari ed il patrocinio del Comune, per dar vita ad uno dei luoghi più suggestivi della città, in collaborazione con l’associazione culturale Makers Eventi. I riflettori in particolare si accendono sull’ultimo tratto della vena Mazzarini, dove negli anni ’60 sorse il primo Delfinario d’Europa. Fra i tanti mammiferi marini introdotti i più famosi furono Lalla e Palooza, ai quali è dedicato il nome del calendario eventi, che ha attirato sia turisti che residenti in zona. Il primo appuntamento si terrà domani sera, quando sarà allestito un mercatino di creativi, con bancarelle di artisti e artigiani che propongono monili di varia fattura, un’area dove sarà possibile assaporare i prodotti tipici del cibo di strada e uno spazio eventi, il tutto accompagnato dalla musica selezionata dal dj a bordo di una zattera galleggiante. C’è anche una piazzetta del vintage e non mancheranno le occasioni e gli spunti di intrattenimento, in un luogo davvero speciale, che da sempre ha saputo attrarre migliaia di persone. Attorno al canale della vena Mazzarini ci saranno sdraio e lettini da mare, per godere in relax un calendario di serate davvero speciali. In totale sono sei gli appuntamenti in calendario questa estate, a cadenza bisettimanale e sempre con ospiti diversi. Così, dopo la serata di apertura del 14 giugno, la Vena Mazzarini tornerà a illuminarsi il 28 giugno, il 12 e il 26 luglio, il 9 ed il 23 agosto. Lo spettacolo apripista sarà il concerto del duo formato da Andy Macfarlane, voce, chitarra e cimbalo, e Nicoló Fiori al contrabbasso e cori; il repertorio spazia dal rock’n’roll al rhythm’n’blues. Sempre domani sera, in piazza Andrea Costa, si inaugurerà lo Street European Food Truck Festival, con i banchi allestiti per tre giorni, sino a domenica, dalle 18 all’una di notte. Le proposte sono hamburger di Angus Irlandese, panino di maiale toscano allevato allo stato brado, cucina messicana con nachos, tacos e burritos, crepes, muffin, cheesecake, donuts; panino col polpo, panini gourmet piemontesi con salsiccia di bra e tartufo, parmigiana di melanzane, maiale sfilacciato, pita gyros greco, dolmades, tzatziki, arancini siciliani, pane e panelle, pane cunzato, piadine e cassoni, patate al cartoccio farcite e altre specialità.

Giacomo Mascellani