Si discute di degrado e sicurezza in via Madonna dello Schioppo

Giovedì alle 14.30 si riunisce il consiglio comunale nelle sede municipale. Fra i vari punti all’ordine del giorno si segnalano Interpellanza del consigliere comunale Enrico Castagnoli, uscito da Cambiamo e approdato al Gruppo Misto, relativa alla sicurezza in via Madonna dello Schioppo, l’interpellanza del consigliere Filippo Rossini (Pd) relativa all’ organico delle Forze dell’Ordine e quella del consigliere Denis Parise (Cesena Siamo Noi) sulla sistemazione del marciapiede e delle aiuole in via Del Mare. All’attenzione del consiglio comunale verrà sottoposto anche il procedimento unico per autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, con accertamento di conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilita del progetto ’Metanodotto Sestino-Minerbio’, che attraverserà anche il territorio cesenate, con ii parere sul progetto in variante agli strumenti urbanistici comunali. Il consiglio dovrà esprimersi anche sul nulla osta al rilascio di permesso di costruire in deroga per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e accorpamento di unità immobiliari in via Marconi.