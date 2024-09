Si è dimesso l’ex candidato sindaco Pirini

L’ingegnere Luca Pirini, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative per la lista civica "Coraggio Savignano Cambia", ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale di opposizione e capogruppo della stessa lista civica. Dice Luca Pirini: "Fra gli obiettivi della nostra azione politica ci siamo prefissati anche quello di consentire a più cittadini possibile di fare esperienza in Consiglio Comunale e le mie odierne dimissioni sono perfettamente in linea con questa nostra idea. Per il numero di prefernze sarò sostituito da Andrea Palermo. Avrei atteso ben volentieri anche un anno prima di dare spazio agli altri candidati della lista civica, ma una circostanza importante e inaspettata mi ha portato ad anticipare i tempi della turnazione. E’ infatti per motivi ‘di lavoro’ che rassegno le mie dimissioni in quanto come socio dello studio di progettazione Tecnocentro sarò chiamato a redigere il progetto strutturale e antincendio per l’introduzione delle sezioni di asilo nido all’interno del Complesso Vittorio Emanuele II, in parte finanziato dai fondi Pnrr. Proprio le verifiche dei progetti Pnrr mettono dubbi sul fatto che un componente del Consiglio Comunale possa risultare anche progettista firmatario di progetti di interesse pubblico. Non voglio pertanto far correre alla mia città il rischio di perdere un finanziamento importante".

Luca Pirini dice che la sua decisione non va interpretata come volontà di lasciare la politica savignanese soprattutto per rispetto di tutti i numerosi concittadini che hanno dato fiducia alla sua lista civica e a lui. "Coraggio Savignano Cambia" è stata la seconda lista più votata, con il maggior numero di preferenze raccolte e continua: "Rimarrò comunque attivo e collaborativo con chi rappresenterà il gruppo politico ‘Coraggio Savignano Cambia’ in Consiglio Comunale: Savignano ha necessità non più rinviabile di svilupparsi e migliorare, sotto ogni punto di vista, della sicurezza e del decoro urbano in primis. Sarò ben contento di aiutare Chiara Magnani e Andrea Palermo in questa loro esperienza fra i banchi dell’opposizione e metterò a loro disposizione la mia esperienza e la mia passione per la politica locale tutte le volte che mi sarà richiesto. Mi fa molto piacere che una persona come Andrea Palermo, passionale, preparato, deciso, concreto possa dare un fattivo contributo a Savignano sul Rubicone". Le dimissioni, già consegnate, saranno ratificate nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà a fine settembre.