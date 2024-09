Si Fest, premiati i giovani talenti. Ucaj e Estol

Premiati a Savignano sul Rubicone i vincitori della 33a edizione del Si Fest. Sono Federico Estol e Aleks Ucaj, i due giovani talenti che avranno la possibilità di esporre i progetti vincitori il prossimo anno e aggiudicarsi i premi. Entrambe le competizioni hanno confermato la loro attrattiva: il Premio Pesaresi ha ricevuto 90 candidature da diversi Paesi e il Premio Portfolio "Werther Colonna" ha visto 52 iscritti presentare 70 portfolio, sottoposti alle valutazioni degli otto lettori di questa edizione nei gazebo di piazza Borghesi. La giuria, presieduta da Alex Majoli e composta da Marco Beltrambini (vicepresidente Savignano Immagine), Lorenzo Bravetta, Piero Delucca e Ariya Karatas ha consegnato il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 2024 a Federico Estol per il progetto Shine Heros. La motivazione della giuria riporta: "Si dichiara "artivist", Federico Estol (Montevideo, 1981), il vincitore del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 2024. Il suo progetto fotografico è la sintesi di un’operazione sociale di Artattack nel crogiuolo esplosivo centramericano. Estol è uruguaiano ma questo lavoro si svolge in Bolivia, su quanto di più umile possa esserci, l’enclave boliviana dei lustrascarpe". Aleks Ucaj si è aggiudicato il Premio Portfolio "Werther Colonna" Si Fest 2024, con il suo portfolio senza titolo con la motivazione "Per aver presentato un lavoro sulla luce e l’ombra, sviluppato attraverso immagini che colgono lampi di vita quotidiana, dove lo sguardo dell’autore rivive emozioni e momenti del proprio vissuto". Il valore complessivo dei premi in palio è di 9 mila euro. Cinquemila euro sono destinati al vincitore del Premio Pesaresi, promosso dai comuni di Savignano Rimini in collaborazione con Savignano Immagini. Il Premio Portfolio Werther Colonna, che consiste nella realizzazione di una mostra nell’edizione del Si Fest 2025 e nella pubblicazione del catalogo, per un valore complessivo di quattromila euro, è stato generosamente offerto dalla famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas in ricordo di Werther Colonna. Ha concluso il si sindaco Nicola Dellapasqua: "In questi 33 anni, il Si Fest e la fotografia hanno portato Savignano nel mondo; hanno costruito esperienze e conoscenze che ci definiscono e identificano come savignanesi; hanno raccontato la nostra città, l’hanno documentata, e arricchita di un patrimonio culturale inestimabile: l’archivio fotografico comunale". Appuntamento per il 21-22 e 28-29 settembre per conoscere le mostre di Atlas, la trentatreesima edizione di Si Fest che racconta l’attualità attraverso prospettive e sguardi originali.