Si formano a Bagno nuovi operatori termali

Come diventare professionista del benessere? L’offerta per conseguire il titolo per quella figura professionale la propone, assieme a Tre Terme, il Comune Bagno di Romagna, dove si trova l’unica stazione termale del comprensorio cesenate, che informa i cittadini che è stato promosso un corso per operatore termale.

"Siamo lieti di promuovere un’importante opportunità, per tutti coloro che desiderano specializzarsi nel settore del benessere termale- esordisce l’amministrazione comunale-. Il corso per operatore termale, organizzato in collaborazione con Tre Terme S.r.l. di Bagno (ne fanno parte Thermae Santa Agnese, Roseo Euroterme Wellness Resort, Para.Mount Immobiliare, ndr.), permetterà di acquisire competenze per accogliere i clienti, illustrare cure e servizi termali e somministrare trattamenti su prescrizione medica".

Le lezioni del corso prevedono l’apprendimento di varie materie, fra cui comunicazione, marketing e accoglienza nel settore termale, normativa e sicurezza nei centri benessere, discipline di benessere olistico termale, cure inalatorie, balneoterapia, fangoterapia e altro. L’inizio del corso è fissato nel mese di maggio-giugno, per una durata di 500 ore, di cui 300 ore di teoria e 200 ore di stage nelle strutture termali Thermae Santa Agnese di Via Fiorentina, Enfap Cesena, Ròseo Euroterme Wellnes Resort di Via Lungosavio, entrambe a Bagno di Romagna.

Il corso è rivolto a tutti gli occupati e/o disoccupati del territorio, con la passione per il mondo termale e il benessere. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Tre Terme S.r.l. all’indirizzo : info@bagnodiromagnaterme.it.

gi. mo.