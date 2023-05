Si formano gli assistenti familiari per il sostegno a domicilio

SARSINA

di Gilberto Mosconi

Prenderà il via oggi a Sarsina, il corso di formazione per assistenti familiari. Un percorso formativo che ha come obiettivi la formazione, conoscenza e consapevolezza sui vari aspetti del lavoro di cura svolto a domicilio. Grazie alla disponibilità del Comune di Sarsina, in questa edizione il corso darà la possibilità, a coloro che vivono nei Comuni della Valle del Savio, di acquisire nuove conoscenze a supporto dell’assistenza a domicilio in forma privata o familiare. Organizzazione a cura di Asp Cesena Valle Savio, presieduta da Elena Baredi (nella foto).

Sono previsti sette incontri tematici con esperti dell’area socio-sanitaria, presso la sede dell’Ufficio Informazioni turistiche in Via IV Novembre, 13, a Sarsina, e un’autoformazione da casa, attraverso l’utilizzo di un programma ragionale on line dedicato, per il quale è necessario avere un accesso a Internet. Le lezioni si terranno dal 17 maggio al 28 giugno, ogni mercoledì dalle 14,30 alle 17. A fine percorso è previsto un test on-line di verifica delle competenze acquisite ed un colloquio di valutazione del percorso formativo, a seguito del quale sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il percorso è gratuito, obbligatoria l’iscrizione. Durante il corso (durata di 30 ore) si affronteranno queste aree tematiche: lavorare come assistente familiare, la comunicazione e la relazione nel lavoro di cura, l’assistenza al movimento, la dieta e i pasti, la gestione dei rischi sanitari, la demenza e l’animazione del tempo libero.