Si insegna ad assistere le persone a domicilio

Lavorare come assistente familiare, saper comunicare nel lavoro di cura, definire e programmare con precisione la dieta, i pasti e la gestione dei rischi sanitari. Sono solo alcune delle nozioni che si potranno apprendere e approfondire iscrivendosi al corso per assistenti familiari che, a partire da mercoledì 12 febbraio, l’Azienda pubblica di servizi alla persona del distretto di Cesena/Valle Savio, in qualità di gestore dei percorsi formativi per l’Unione Valle del Savio, in collaborazione con Ausl Romagna e Regione Emilia-Romagna, proporrà nei locali di piazza Paolini 90 a Cesena.

Si tratta di un corso di formazione sul lavoro di cura rivolto alle assistenti familiari e alle persone che sono interessate ad apprendere conoscenze e consapevolezza sui vari aspetti del lavoro di assistenza a domicilio. Gli iscritti prenderanno parte a un ciclo di sette incontri tematici gestiti da esperti dell’area socio-sanitaria per un totale di 30 ore. Al termine del percorso (2 aprile 2025), e superato il test di verifica, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

La formazione è totalmente gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione entro lunedì 10 febbraio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro Risorse Anziani, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, al numero 0547 26700, oppure, negli stessi giorni, i tutor del corso al numero 331-1936146.