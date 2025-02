Silvio Diaconu inaugura . Quaranta4 Bistrot

Nella giornata di oggi, a Cesenatico, s’inaugura un nuovo locale. Il giovane imprenditore Silvio Diaconu ha infatti rilevato l’Antico Girarrosto in piazza Comandini, il ristorante che in precedenza era stato lanciato da Massimo Linguanti, titolare dell’Osteria Da Massimo in viale Della Repubblica. Il punto di ristoro cambia nome, con la nuova insegna Quaranta4 Bistrot e proposte centrate principalmente su ricette di pesce elaborate con il pescato di stagione e qualche piatto di carne, una selezione di vini e il vino analcolico "salva patente" e dedicato agli astemi. L’inaugurazione della nuova attività si terrà a partire dalle 12.30 alla presenza delle autorità.