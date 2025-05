S’impara a svolgere la mansione di assistenti familiari

Ha preso il via a Sarsina il corso di formazione per assistenti familiari - edizione Valle Savio. Le lezioni, che si concluderanno mercoledì 25 giugno, si terranno ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, nei locali di Via IV Novembre,13, presso l’Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica di Sarsina. La partecipazione al corso è gratuita.

Il corso per la formazione di nuovi assistenti familiari, una figura professionale sempre più necessaria nell’odierna società, ha una durata di trenta ore, con una lezione settimanale in aula. Son previsti sette incontri con esperti dell’area socio-sanitaria e un’autoformazione online sul sito regionale dedicato.

Durante lo svolgimento del corso verranno affrontate, in particolare, queste aree tematiche: lavorare come assistente familiare, la comunicazione e la relazione nel lavoro di cura, l’assistenza al movimento, la dieta e i pasti, la gestione dei rischi sanitari, la demenza, l’animazione. A fine percorso test finale e rilascio di un attestato.