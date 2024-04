Sitting Volley, al via le finali della Rotary Cup. Romagnoli in lizza per il titolo Campioni Gold

Cesena si prepara ad accogliere le finali del Campionato Promozionale Italiano di Sitting Volley – Rotary Cup: l’evento paralimpico si terrà sabato 20 e domenica 21 aprile negli spazi di Cesena Fiera.

L’evento coinvolgerà 450 atleti rappresentanti delle 23 squadre che nei mesi scorsi sono state protagoniste della fase a gironi, suddivise in quattro pool: nord-est, nord-ovest, centro e sud. Le prime tre squadre classificate di ogni pool si sono qualificate alle Finali Gold, le restanti squadre si sono qualificate alle Finali Silver. Cesena diventerà dunque la capitale del Sitting Volley promozionale italiano, con sei campi da gioco allestiti appositamente per l’occasione. L’organizzazione e l’ideazione di questo weekend è affidata al Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna, con il supporto della Federazione Pallavolo Italiana e del Rotary e senza trascurare l’impegno di molteplici volontari, tra cui un team della Croce Rossa Italiana del reparto Forlimpopoli-Bertinoro e di Aido Savio-Rubicone, insieme al Volley Club Cesena, società di casa delle finali, e al Comitato Territoriale Fipav Romagna Uno.

Elemento fondamentale di questa manifestazione, patrocinata dal Comune di Cesena, sono l’inclusione sociale e l’agonismo, promossi anche grazie all’attiva partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore Ips Cesena che sono stati coinvolti nel progetto contribuendo a diffondere i valori dello sport paralimpico nonché l’integrazione sociale.

Il Sitting Volley Club Cesena di coach Monica Tartaglione si è piazzato al secondo posto della pool Centro qualificandosi così come finalista Gold, risultato conseguito già un mese fa, quando ancora mancava una gara da disputare. Il settore Sitting all’interno del Volley Club esiste da dieci anni: si può dire che Cesena ha vestito i panni del pioniere della disciplina credendo fermamente nello sport per tutti.

"Arrivare a contendersi il titolo di Campioni Gold Rotary Cup – commenta Tartaglione – vuol dire non solo essere pure per questa stagione tra le dodici formazioni più forti d’Italia, ma anche che nel settore godiamo di una reputazione solida. Non posso che esserne orgogliosa. La squadra è pronta per affrontare al meglio questi due giorni di gare, tenendo alta la bandiera di casa". Si comincerà sabato alle 14.30 e si proseguirà fino a domenica.

