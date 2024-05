Operatore di escavatori e mezzi meccanici

Ditta operante nel settore edile/industria, di Borghi (FC), ricerca una figura come operatore mezzi meccanici, escavatori, pale gommate, con patente C + CE. Il lavoro prevede trasferte giornaliere, preferibile la licenza media e attestati sulla sicurezza su cantieri, sicurezza rischio medio alta, formazione operatore mezzi. Indispensabile il possesso dell’auto, in grado di lavorare in gruppo, Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo definitivo con

orario tempo pieno 7.30/12.00 e 13.30/18.00 da lunedi a venerdi. La presente offerta è valida fino al 7 maggio 2024.

Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.