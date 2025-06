Gatteo, visite guidate alla mostra archeologica nella biblioteca comunale

Proseguono le aperture straordinarie della mostra archeologica "Sulla Via delle Origini", inaugurata a fine marzo presso la Biblioteca comunale Ceccarelli di Gatteo. Oggi 8 sarà possibile partecipare a una delle visite guidate condotte dalla cooperativa Koiné con partenza ogni 45 minuti alle 10, 10.45 e 11.30. Per chi effettua la visita alle 10 sarà possibile, solo su prenotazione presso la Biblioteca Comunale, partecipare anche a un tour guidato gratuito ai monumenti del centro storico, tra cui l’Oratorio di San Rocco e il Castello Malatestiano condotto dall’Associazione Italia Nostra Sez. Vallate Uso e Rubicone. Le prossime aperture straordinarie si terranno sabato 21 giugno e domenica 7 settembre. La mostra, promossa dal Comune di Gatteo e organizzata in collaborazione con la Soprintendenza, espone i reperti emersi dagli scavi condotti a Gatteo tra il 2018 e il 2020 presso il nuovo Polo Logistico del Gruppo Teddy. Si tratta in particolare di rinvenimenti protostorici che testimoniano dell’intensa vita dell’area in epoca villanoviana. Informazioni e prenotazioni: biblioteca 0541 932377.