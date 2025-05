Sniffa cocaina e si mette al volante: denunciato

I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni, svolto in orario serale e notturno, per prevenire i reati, contrastare il consumo di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza nelle strade. Complessivamente in tre giorni sono state denunciate penalmente sei persone. Si tratta di un cittadino straniero che è clandestino e nei confronti del quale sono state avviate le pratiche per espulsione, un uomo pizzicato alla guida dopo aver sniffato cocaina, una donna che ha causato un incidente stradale e poi si è rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro (oltre al ritiro della patente è scattato il sequestro dell’auto ai fini della confisca), e tre automobilisti denunciati per "guida in stato di ebbrezza alcolica", con valori etilici compresi da 1 a 1,43 grammi per litro, quando il limite, lo ricordiamo, è 0,5. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti. Una pattuglia li ha trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, che entrambi hanno dichiarato di possedere per uso personale.

g.m.