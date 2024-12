Sogliano approva Dups 2025-2027: focus su sviluppo sostenibile e innovazione

Il Comune di Sogliano entra nella seconda fase del mandato amministrativo con una visione ambiziosa e strategica per il futuro, approvando il Documento Unico di programmazione semplificato (Dups) 2025-2027 e il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Dice Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone: "Siamo onorati di presentare un piano che pone al centro la qualità della vita dei cittadini e il supporto alle attività economiche del nostro territorio. La visione strategica delineata nel Dups e nel bilancio 2025-2027 riflette il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile, resiliente e inclusivo. Questo percorso è una sfida che affrontiamo con determinazione e orgoglio, consapevoli del valore delle nostre scelte per il futuro della comunità". Ha aggiunto il vicesindaco e assessore al bilancio Lorenzo Ortolani: "Abbiamo costruito questo bilancio ascoltando le indicazioni dei cittadini e dei consigli di frazione. Il coinvolgimento diretto della comunità è stato centrale per definire le priorità e assicurare una distribuzione equilibrata delle risorse".

Tra le priorità spiccano 440mila euro per supportare e sviluppare le imprese locali e 300mila euro per contributi destinati all’acquisto di abitazioni nel Comune, 4 milioni 213mila euro per le richieste di investimenti fatte dai consigli di frazione, un milione di euro per l’ampliamento del polo sportivo del capoluogo.

Procede la ricostruzione post-alluvione del maggio 2023. Grazie agli stanziamenti della struttura commissariale numerosi interventi saranno gestiti direttamente dalle stazioni appaltanti tramite convenzione con Consap e Sogesid. Tra gli interventi principali: via Castellaccio Montegelli 800mila euro; via Roma 800mila e via Ugo La Malfa 600mila; via Morsano a Ginestreto un milione e 200mila; via Rucciano, impianto sportivo per la costruzione del muro di contenimento un milione e 300mila euro.

La sostenibilità e l’innovazione digitale sono pilastri della programmazione. Con la creazione della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer), Sogliano si pone come promotore di un futuro più green. Inoltre, il Comune è stato premiato per il miglior incremento Desier 2024 tra i comuni montani con meno di 15.000 abitanti, confermando l’impegno nell’adozione delle tecnologie digitali. Tra gli obiettivi principali del Dups figurano la riqualificazione di Palazzo Nardini; la costruzione di una nuova Casa Residenza Anziani; il completamento del Piano Urbanistico Generale (Pug) entro il 2025; il programma ’Concentro+’ per rafforzare il legame tra le frazioni e il centro storico. Ha concluso la sindaca Tania Bocchini: "Il Comune si prepara ad affrontare le sfide del prossimo triennio con determinazione e spirito di innovazione".

Ermanno Pasolini