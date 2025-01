Sogliano celebra sir Nicholas Winton. Salvò 669 bimbi dalla deportazione

In occasione della Giornata della Memoria 2025, il Comune di Sogliano al Rubicone promuove una serie di iniziative per commemorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sull’importanza della memoria storica. Quest’anno, gli eventi saranno dedicati alla figura di Sir Nicholas Winton, l’uomo che, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, salvò 669 bambini, molti dei quali ebrei, dai campi di concentramento, offrendo loro una nuova possibilità di vita lontano dagli orrori del regime nazista. Con il sostegno delle associazioni locali e delle istituzioni scolastiche, il Comune vuole rendere omaggio al coraggio, alla solidarietà e all’umanità di Sir Nicholas Winton, la cui straordinaria storia rappresenta un esempio universale di altruismo e speranza.

Gli eventi si svolgeranno presso il teatro Elisabetta Turroni e vedranno la partecipazione straordinaria di Vera Šnábl e Federica Ugolini, rispettivamente figlia e nipote di Hanuš Šnábl, uno dei bambini salvati da Sir Winton. Le due ospiti condivideranno con il pubblico il toccante racconto del viaggio del padre e nonno da Praga a Londra sul ’treno della salvezza’.

Oggi alle 20.30 la rassegna si aprirà con la proiezione del film "One Life", un’opera intensa e commovente, interpretata da Anthony Hopkins. Il film ripercorre la straordinaria vicenda di Sir Nicholas Winton e dei bambini da lui salvati, offrendo al pubblico un’opportunità unica per immergersi in questa pagina di storia e riflettere sul valore della memoria.

Domani alle 20:30 consegna della borsa di studio Monsignor Pietro Sambi, un riconoscimento rivolto agli studenti meritevoli di Sogliano al Rubicone. A seguire, l’incontro con Vera Šnábl e Federica Ugolini, figlia e nipote di Hanuš Šnábl, uno dei bambini salvati da Winton. Le due ospiti condivideranno la toccante storia della loro famiglia, ripercorrendo il coraggioso viaggio di salvezza che, da Praga a Londra, ha segnato la vita di Hanuš e di tanti altri bambini. Sarà un momento di profonda riflessione sulla forza dell’umanità di fronte alla tragedia.

Venerdì giornata conclusiva dedicata alle nuove generazioni con un incontro speciale rivolto agli studenti delle scuole del territorio. Durante questo momento educativo e formativo, si discuterà del significato della Giornata della Memoria, della necessità di non dimenticare il passato e del valore delle azioni individuali per costruire un futuro più giusto e solidale. L’esempio di Sir Nicholas Winton sarà il filo conduttore di questa riflessione, un invito a credere che anche un singolo gesto possa cambiare il destino di molte vite.

Ermanno Pasolini