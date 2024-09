Sonia Gardini racconta ‘Il risveglio delle cose’

Alla casa di accoglienza per anziani "A. Fracassi" di Sant’Angelo di Gatteo, è stato presentata la raccolta di poesie brevi di Sonia Gardini "Il risveglio delle cose" (Fara Editore) che, nel 2023, quand’era ancora inedita, ha vinto il primo premio "Rodolfo Valentino-Sogni ad occhi aperti". Un volumetto molto snello di poesie brevi composte di tre versi haiku – modalità molto diffusa e praticata in Giappone, e tanka formata da cinque versi. Quasi una sessantina di versi con l’invettiva finale contro la guerra "dove l’odio divora i cuori". Nella prefazione, Alessandro Ramberti fa capire quanto la poesia sia " in grado di scavare il silenzio, di leggere la trama delle umane vicende, di condividere, scuotere, denunciare, entusiasmare risvegliare le cose e donarci la consapevolezza che un canto pieno di meraviglia può pulsare ovunque". Il medico scrittore e poeta Franco Casadei ha letto una serie di questi brani poetici anticipandoli con due riflessioni o meglio posizioni, una "leggendo con gli occhi verso il cielo" e l’altra "guardandosi dentro l’anima che illumina con squarci luminosi le ombre dell’oscurità". Il tutto inframezzato da musica dal vivo di Tiziano Paganelli che con la fisarmonica ha richiamato, fra le altre, le note di "Amarcord" di felliniana memoria. Dal canto suo la poetessa Sonia Gardini - nata a Savignano sul Rubicone e vissuta a Sant’Angelo di Gatteo e che dopo la laurea, si era trasferita a Brescia come insegnante di lettere - ha ripercorso momenti della sua esistenza, dallo scrivere poesie fin da piccola e poi convinta da altri, in età adulta, a pubblicarle.

Edoardo Turci