"Sono deluso, ma ce l’abbiamo messa tutta"

"Confesso che mi aspettavo di più, diciamo la doppia cifra...". Non nasconde la delusione per il risultato elettorale raggiunto ieri il candidato civico Marco Giangrandi. La sua coalizione tra Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva aspirava ad essere il terzo polo delle elezioni cesenati, una forza dirompente in grado di condizionare un possibile ballottaggio. Insomma, l’ago della bilancia. Nulla di tutto questo. La spiegazione? "Siamo partiti in ritardo – riflette Giangrandi – C’è stato poco tempo per spiegare il programma agli elettori. E’ una lezione per il futuro, c’è bisogno di un anno per far conoscere idee e candidati". Nonostante il risultato non certo brillante, Giangrandi non ha rimpianti: "Ce l’abbiamo messa tutta, non potevamo fare di più". E come promesso in campagna elettorale, sarà al suo posto all’opposizione, continuando nell’impegno politico in città e nelle istituzioni.