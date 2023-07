Sorpasso vietato Ritirata patente a un camionista

di Gilberto Mosconi

L’E45 come una pista da corsa da parte di un pullman con passeggeri e anche da parte di un camion carico di ceramiche. Roba da fare un baffo al ’Sorpasso’, immortale capolavoro cinematografico di Dino Risi, in fatto di rischiare di causare gravi pericoli agli altri utenti della ’superstrada’ e a se stessi.

Quelle manovre spericolate e pericolose sono successe proprio nella giornata di ieri quando durante le azioni dei quotidiani serrati controlli lungo la E45 nella tratta di competenza Canili di Verghereto-Ravenna e viceversa, gli uomini della sottosezione della Polizia Stradale di Bagno di Romagna hanno individuato un autobus che, all’interno della lunga galleria ’Lago di Quarto’ di Sàrsina, in direzione nord, stava sfrecciando a 80 chilometri all’ora. In quella galleria, ormai da vari mesi il limite di velocità è fissato, invece, a 40 chilometri orari. Un limite se vogliamo basso ma giustificato dal fatto principalmente perché al suo interno è infatti attivo un doppio senso di marcia a causa di lavori che ci sono nell’altro tunnel.

L’autista del bus, carico di 50 turisti diretti ad Udine, ha fatto finta di non vedere i numerosi segnali posizionati da Anas e i pannelli luminosi che indicano, in tempo reale, la velocità di crociera dei mezzi in transito. La pattuglia lo ha intercettato e grazie all’analisi dei dati del cronotachigrafo ha riscontrato che l’autista del bus viaggiava a tutto gas e stava doppiando il limite dei 40 chilometri orari. Per il conducente del pullman sono scattate la multa da 242 euro ed il taglio di tre punti dalla patente di guida.

E sempre giovedì anche un camionista si è visto ritirare la patente dopo essere stato sorpreso a compiere un sorpasso vietato. L’uomo, un 57enne, è stato pizzicato dalla pattuglia mentre stava sorpassando un altro mezzo pesante in E45 all’altezza di Bagno, sebbene in quel punto sia chiaramente vietato dagli appositi segnali. La Polstrada di Bagno gli ha contestato quella manovra sconsiderata, ma i guai per lui non erano finiti lì. Spulciando le banche dati, la pattuglia ha appurato che aveva la carta di qualificazione del conducente revocata, poiché non si era mai presentato agli esami di revisione imposti per aver esaurito i punti a disposizione. Il conto, alla fine, è stato molto salato: multe per 735 euro, 10 punti decurtati dalla patente, subito ritirata in vista della sospensione da 2 a 6 mesi che sarà determinata dalla Prefettura, oltre al fermo amministrativo del veicolo con il ritiro immediato delle carte di circolazione. Verrà sanzionata anche l’impresa di trasporto per incauto affidamento del veicolo ad un conducente non in regola con la documentazione per mettersi alla guida.