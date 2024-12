Sosta riservata ai pullman nel parcheggio della Rocca

Nel parcheggio della Rocca c’è un’area riservata ai pullman, dove gli autisti possono far sostare temporaneamente i grossi automezzi, per consentire ai turisti ed ai semplici viaggiatori di poter scendere e raggiungere il porto canale ed il centro storico di Cesenatico, che distano poche decine di metri. È un servizio apprezzato e molto importante, perchè siamo nel principale ingresso della città, dove c’è movimento tutto l’anno, come dimostra ad esempio il Presepe della Marineria, visitato da centinaia di migliaia di persone.