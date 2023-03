SP138, lavoro ininterrotto per aprirla tra pochi giorni

Gli operatori della Provincia e delle ditte impegnate nell’intervento sulla frana, che da giovedì 2 marzo ha interrotto completamente la strada SP138 Savio nel tratto fra Bagno di Romagna nord e San Piero sud, in località Macchietta-Vigne, erano al lavoro anche ieri, sabato 11 marzo. E per accelerare il più possibile la riapertura della strada lo saranno anche oggi nella giornata di domenica. Se il tempo sarà buono e non vi saranno imprevisti nella road map dei lavori, ieri in cantiere si sperava di terminare i lavori più urgenti, per poter poi riaprire subito al transito la SP138 fra Bagno-San Piero e viceversa martedì 14 o al più tardi mercoledì 15 marzo. Se così sarà, sarà una riapertura a senso unico alternato, con semaforo, per circa 150 metri. Per delimitare e mettere in sicurezza la circolazione del traffico e per dare poi il via al senso unico, verranno installate al centro strada delle barriere new jersey in cemento, con sopra delle reti per rialzare così quella barriera per fermare l’eventuale caduta di materiale sulla carreggiata.

Nel momento in cui verrà riaperta la SP138 a senso unico alternato, ciclisti e pedoni potranno di nuovo utilizzare la pista ciclopedonale. Intanto nei giorni scorsi i rocciatori hanno terminato il loro lavoro. Torneranno tra qualche giorno, quando saranno arrivate le reti paramassi, che dovranno essere installate almeno nelle parti considerate più pericolose. Ieri, tra i vari lavori, è stato effettuato anche quello dello spostamento, dalla carreggiata verso la zona dell’attiguo campo sportivo, della gran quantità di materiale precipitato giù dalla frana.

Gilberto Mosconi