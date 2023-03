Sp142, difficile la riapertura in tempi brevi

Sono ancora fermi già da oltre una settimana, i lavori riguardanti la grande frana che ha colpito domenica 12 marzo la carreggiata della SP142 Mandrioli, nei pressi del passo omonimo, e precisamente al km. 9,400 di quella importante provinciale. In particolare, il movimento franoso è situato fra le località ’Casa del Pittore’ e l’ex albergo ’Il Raggio’, in territorio di Bagno di Romagna. I lavori sono stati sospesi il 21 marzo in quanto la frana, dopo il 12 marzo, ha presentato instabilità e altre pericolose fenditure sul terreno nella parte alta della stessa.

La scorsa settimana era previsto un ulteriore sopralluogo tecnico sul posto della frana da parte di esperti e di geologi per prendere poi le decisioni del caso, per proseguire i lavori al fine di provvedere a risolvere i problemi causati dalla frana e poter quindi successivamente riaprire la strada al transito.

A quanto pare lo studio tecnico di geologia incaricato del sopralluogo sull’area della frana dovrebbe recarsi sul posto entro domani, venerdì 31 marzo. La SP142 collega direttamente l’Alta Valle del Savio (Bagno di Romagna) all’Alta Valle dell’Arno (Badia Prataglia) distante dal paese termale circa 15 chilometri. Sul problema SP142 Mandrioli, ieri sono intervenuti sia Cesare Polidori coordinatore di Fratelli d’Italia Valle Savio, sia David Marri consigliere comunale di FdI di Poppi, con una nota nella quale "sollecitano la Provincia di Forlì-Cesena a dare garanzie su tempi e modalità di ripristino delle condizioni normali", sottolineando altresì che "la chiusura del Passo dei Mandrioli sta causando notevoli disagi alla popolazione, sia sul versante romagnolo che su quello toscano. Fratelli d’Italia ha raccolto molte proteste e sollecita interventi e risposte da parte della Provincia".

Proseguono poi i due esponenti di FdI: "La strada è completamente chiusa per la frana che si è verificata circa cento metri prima dell’ex ristorante ’Il Raggio’. Al momento i lavori sembrano sospesi e da quanto sappiamo, nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici. Però non si intravedono possibilità di riapertura a breve dell’importante arteria stradale. I disagi della popolazione intanto sono notevoli e non ci sono garanzie per i tempi di ripristino".

Aggiungono a conclusione Polidori e Marri: "Abbiamo raccolto numerose segnalazioni e proteste, delle quali ci facciamo carico, ma la Provincia deve accelerare il ripristino della viabilità, fornendo un calendario plausibile degli interventi e dando a cittadini e imprese un orizzonte certo entro il quale muoversi". Gilberto Mosconi