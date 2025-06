SP29 e ponte sul Borello. Oggi iniziano i lavori

Oggi iniziano i lavori di adeguamento delle barriere stradali e manutenzione straordinaria delle pile e impalcati del ponte sul torrente Borello lungo la SP 29 Borello-Ranchio al km 8+440 a Linaro di Mercato Saraceno. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del ponte, senza modificarne le caratteristiche geometriche. Gli interventi consisteranno nella pulizia dalla vegetazione, nel rinforzo dei timpani in muratura con inserimento di catene, poi nel rinforzo e riparazione localizzata delle porzioni in muratura delle pile e degli archi in calcestruzzo; inoltre avrà luogo la demolizione e la nuova realizzazione di cordoli e barriere di sicurezza stradale (guardrail), infine il rifacimento delle pavimentazioni stradali.

L’investimento complessivo per l’opera è di 803mila 775 euro, di cui 485.645 euro destinati ai lavori. L’intervento sarà realizzato dall’impresa Generale Torri srl di Mercato Saraceno. La conclusione dei lavori, salvo imprevisti, è prevista per l’8 novembre e per tutta la durata dei lavori, la circolazione sul ponte sarà regolata da un senso unico alternato gestito da impianto semaforico. Il ponte è costituito da cinque campate, formate da archi ribassati in calcestruzzo con timpani in muratura. Le spalle e la struttura principale delle pile sono in cemento armato. La carreggiata stradale è larga 6,40 metri, corrispondente a una strada di tipo F (strade locali extraurbane o urbane). L’impalcato presenta una luce complessiva di circa 66,1 metri, una larghezza di circa 7,10 m e si sviluppa su un tracciato rettilineo. Edoardo Turci