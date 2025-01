Spaccio di droga, due ragazzi denunciati dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno denunciando due persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando circa un etto di hashish e due bilancine di precisione. Nel primo caso una pattuglia del Radiomobile, durante un controllo alla circolazione stradale, ha fermato un’autovettura sul lungomare, con due giovani a bordo. Uno in tasca aveva un grammo di hashish e dalla perquisizione domiciliare ne sono stati trovati altri 33 grammi e un bilancino di precisione. Nel secondo caso, in un bar del centro di Cesenatico, un ragazzo ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento sospetto ed è stato pizzicato con 10 grammi di hashish e a casa ne aveva altri 50 grammi con vicino un bilancino.

g.m.