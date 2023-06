Spazio all’intelligenza artificiale "È tempo di cambiamenti radicali"

"E’ un dato di fatto, il mondo dell’intelligenza artificiale e nello specifico dei modelli di linguaggio che ‘simulano’ il comportamento umano, sono temi di stringente attualità, destinati a giocare un ruolo cruciale in molteplici settori, segnando radicali cambiamenti. Per rendersene conto basta guardare a ciò che è accaduto soltanto negli ultimi mesi". Sono le parole con le quali Dario Maio, presidente di Serinar, ha annunciato il convegno organizzato insieme al Tecnopolo di Forlì Cesena e in programma il 13 giugno nell’aula magna del campus universitario dedicato al ‘Large Language Model’. Nell’occasione si parlerà appunto delle nuove opportunità del settore dell’intelligenza artificiale pensate al contesto imprenditoriale, ma anche degli enti pubblici, degli studenti e delle nuove generazioni, che probabilmente si confronteranno faccia a faccia con uno dei più mitizzati sogni dell’umanità: interagire coi robot.

L’evento, che si promette di aprire una nuova fase di appuntamenti cuciti sulle più ampie platee di pubblico, sarà aperto dai saluti del sindaco Enzo Lattuca, dell’assessora regionale all’università Paola Salomoni, del presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e del presidente del campus Massimo Cicognani. Dopo l’introduzione di Dario Maio seguiranno gli interventi di Davide Maltoni, professore ordinario del dipartimento di informatica, Francesco Rienzi, amministratore delegato di Gaia, Fabio Piraccini di Onit e Davide Stefanelli, presidente di Vem Sistemi. A chiusura dei lavori ci sarà la presentazione di Forum Romagna Digitale, curata di Silvia Mirri, coordinatrice del corso di laurea in Tecnologie dei sistemi informatici, un percorso triennale caratterizzato dal forte impatto giocato dalle attività curriculari svolte direttamente nelle aziende: un importante segnale nella direzione del tanto auspicato avvicinamento del mondo della scuola a quello del lavoro.

Luca Ravaglia