Stadio Manuzzi, via ai lavori per la serie B

Anche ai gioielli serve manutenzione. L’Orogel Stadium Dino Manuzzi è un gioiello la cui caratura è certificata – tra le altre cose - dagli ormai numerosi eventi di portata nazionale e interazionale che sta ospitando di questi tempi. Ma è pure un impianto che ha bisogno di interventi. Dopo lo stanziamento di 200.000 euro approvato in giunta le scorse settimane e che serviranno a rifare 19 bagni dell’impianto nel corso del 2025, per quello che riguarda l’estate alle porte, verranno effettuati interventi di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi corrispondenti a un investimento complessivo, anche in questo caso a carico dell’amministrazione comunale, di 170 mila euro. I lavori rientrano nell’ambito di una più ampia programmazione messa a punto dall’ufficio comunale dell’edilizia sportiva a seguito di specifici sopralluoghi. Nel dettaglio, l’intervento in questione riguarderà la copertura di tutte le aree a rischio incendio con rivelatori automatici di fumo, la copertura dei locali con presenza di gas combustibili con rivelatori di fughe e la collocazione di valvole di chiusura d’emergenza, l’installazione di pulsanti di allarme manuale in luoghi presidiati e strategici per una tempestiva segnalazione di pericolo e l’installazione di un sistema di allarmi ottici e acustici. Gli interventi sono stati programmati in risposta alla richiesta della Figc per l’ammissione ai campionati professionistici di serie A, B e C 2024/2025, l’Amministrazione comunale procede ora con la progettazione di questi nuovi interventi strutturali necessari alla società sportiva del Cesena per poter partecipare ai campionati professionistici, nel caso specifico di serie B, della stagione sportiva 2024/2025. "Tutte le opere di manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione eseguite o programmate - si legge nella nota diffusa dal Comune - hanno lo scopo di preservare le varie strutture e di mantenere alti gli standard qualitativi dello stadio comunale, tra i primi a livello nazionale interamente coperto, progettato coi massimi standard di sicurezza, di moderna concezione. La tribuna e le curve sono state oggetto di un intervento di ristrutturazione generale nel 1988 con un progetto di demolizione e ricostruzione delle vecchie gradinate per incrementare la capienza dello stadio adeguandola ai campionati di serie A in cui ha militato la squadra del Cesena". Dal punto di vista estetico e del comfort degli spettatori invece i principali interventi effettuati hanno riguardato l’abbattimento delle barriere tra il campo e i settori distinti, tribuna e Curva Mare. In effetti ormai è come essere in salotto. Ma non davanti alla tv, al centro del palcoscenico.