Stage all’Ite Agnelli e al liceo Ferrari

L’Istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Cesenatico che comprende il Liceo scientifico Enzo Ferrari (scientifico tradizionale, scienze umane e scienze applicate), e l’Istituto tecnico economico Giovanni Agnelli, organizza degli stage mattutini in cui accoglie i ragazzi di terza media per far vivere una giornata alle superiori. Oggi dalle 8 a mezzogiorno si tiene uno stage al Liceo Ferrari con lezioni di discipline di indirizzo sino alle 10, laboratorio dalle 10 alle 11 e un forum con gli studenti dalle 11 a mezzogiorno. Domani, negli stessi orari, ma alle 8.15, lo stage mattutino si terrà all’Ite Agnelli con le medesime modalità. Venerdì altro stage al Liceo Ferrari.